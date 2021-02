Warum Sie mit einem Indien-ETF Ihr Depot aufpeppen können

Indien impft, produziert und handelt vorbildlich. Die Volkswirtschaft ist auf Kurs, die Indizes steigen. Wie Anleger mit einem Indien-ETF profitieren können.

Indien stand lange im Schatten Chinas. Bis heute denken Investoren bei dynamischen Volkswirtschaften zuerst an das Reich der Mitte. Doch Indien hat ebenfalls Fortschritte zu vermelden. In den vergangenen Jahren wurden Bürokratie und Korruption der Kampf angesagt. Zuletzt punktete das riesige Land mit einem zügig durchgeführten Impfprogramm. Auch an der Börse sieht es für Indien gut aus – die Leitindizes markieren aktuell neue Höchststände.

„Frühindikatoren deuten auf eine starke konjunkturelle Erholung sowohl der verarbeitenden Industrie als auch des Dienstleistungssektors hin. Die Importe Indiens – die im Januar 7,5 Prozent über dem Vorjahresmonat lagen – weisen ebenfalls auf eine robuste Erholung hin. Die indische Notenbank prognostiziert ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts um 10,5 Prozent für das im April beginnende Fiskaljahr, dürfte aber dennoch den rekordniedrigen Leitzins in Höhe von vier Prozent dieses Jahr nicht anheben“, fasst Deutsche-Bank- Anlagestratege Ulrich Stephan zusammen und lobt zugleich Indiens Fortschritte im Kampf gegen die Pandemie. So wurden innerhalb von 19 Tagen 4,5 Millionen Impfungen verabreicht.