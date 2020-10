Warum Silber sich vervierfachen kann nach der US-Wahl

Citi: Silber kann sich vervierfachen

Im April 2011, also zur Hochphase der letzten krisenbedingten Edelmetallhausse, lag das Gold-Silber-Verhältnis bei unter 40. Das bedeutet im historischen Vergleich weiteres Aufwärtspotenzial für Silber. Hinzu kommen neue positive Faktoren für das Edelmetall aus der zweiten Reihe: „Silber wird einer der Gewinner des Klimawandels sein und von den gewaltigen Investitionen sowohl in die Digitalisierung als auch in die Energiewende profitieren können“, prognostiziert Kaiser.

Auch die Analysten von Citibank trauen dem Edelmetall viel zu. Die Analysten sehen für die kommenden 12 Monate ein Kursziel von 40 Dollar für den Silberpreis. Und mehr noch: Auch 50 oder gar 100 Dollar schließt Citi für die kommenden Jahre nicht aus. Der Silberpreis könnte sich also vervierfachen.

Wie der Silberpreis von Biden profitiert

Der Grund: Vor allem die Nachfrage seitens der Solarindustrie soll zunehmen. Wird Joe Biden gewählt, könnte ein warmer Geldregen auf die Solarindustrie fallen. Der Präsidentschaftskandidat der Demokraten plant, nach seiner Wahl 2 Billionen US-Dollar in erneuerbare Energien zu investieren.

Auch in der Elektronik hat Silber seinen festen Platz. Das Edelmetall ist der beste elektrische Leiter aller Metalle. Eine Eigenschaft, die Silber-Investoren sehr gelegen kommt. Insbesondere in einem Zeitalter, dass von beinahe nichts so abhängig ist wie von Elektronik. Die Photovoltaik-Industrie hängt ebenfalls am Silber. Allein 2017 wurden 2.926 Tonnen Silber für Solarelemente benötigt. Das entspricht einer Menge von rund 94 Millionen Unzen Silber.

Tipp: Hier erfahren Sie alles über das Investieren in Silber.

30% mit Silber-ETC

Um in Silber zu investieren können sich Anleger den WisdomTree Physical Silver ETC (WKN: A0N6XJ) näher ansehen. Der ETC legte 2020 bislang um 30,5 Prozent zu. Er repliziert das Edelmetall physisch und thesauriert anfallende Renditen. Aktuell sind rund zwei Milliarden Euro investiert. Die Gesamtkostenquote beträgt 0,49 Prozent.