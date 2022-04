Wasser-ETF: Damit sprudelt die Rendite im Depot

Der Bedarf an Wassertechnologie und digitalen Lösungen, um sauberes Wasser besser zugänglich und die Wasserinfrastruktur effizienter zu machen, ist aus Sicht von Venkatramanan enorm. „In den Industrieländern ist die Infrastruktur in die Jahre gekommen – und gleichzeitig wird angestrebt, verantwortungsvoller mit den Ressourcen umzugehen“.

Der Markt sollte daher weiterhin wachsen, ist der Fachmann überzeugt. Daher sollten das Thema auch Anleger im Blick behalten. Laut dem Informationsdienst Global Water Intelligence würden bis 2030 zwischen 7,5 und 23,1 Bio. US-Dollar benötigt, um mit der Nachfrage Schritt zu halten. „Unternehmen, die in diesen kritischen Bereichen tätig sind und zum Beispiel die Bereitstellung von Wasser verbilligen, seine Verteilung effizienter gestalten oder das Wasser-Management verbessern, könnten von einer steigenden Nachfrage nach ihren Lösungen und Produkten profitieren“, betont Venkatramanan.

Wasser-ETF: Starkes Wachstumspotenzial

Wasser könnte zur Diversifizierung eines Portfolios beitragen. „Das Thema dürfte in den kommenden Jahren ein starkes Wachstumspotenzial als Anlagemöglichkeit bieten, insbesondere in Bezug auf innovative Wassertechnologie und digitale Lösungen“, sagt Experte Venkatramanan. Der L&G Clean Water UCITS ETF (WKN: A2PM52) investiert in einen breiten Korb von Aktien rund um den Umgang mit Wasser. Ausgewählt werden dem Index zufolge nur Unternehmen mit ausreichender Expertise für die Versorgung mit sauberem Wasser.

Im Wasser-ETF sind Unternehmen u. a. aus den USA, Großbritannien, Japan, Finnland und der Schweiz versammelt. Im laufenden Jahr setzte der ETF um gut acht Prozent zurück, in den Vorjahren waren regelmäßig stattliche Gewinne erwirtschaftet worden. Die laufenden Erträge werden nicht ausgeschüttet, sondern reinvestiert. Die Gebühren belaufen sich auf 0,49 Prozent im Jahr.