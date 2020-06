Wasser wird durch diesen Wasser-ETF zum Investmentthema

Klimawandel in Anlageprozess miteinbeziehen

„Wenn ein Fluss durch mehrere Länder fließt, bietet das in Zeiten knapper Vorkommen Konfliktpotenzial. Etwa dann, wenn ein Land den Fluss verschmutzt oder zu viel Wasser entnimmt“, erklärt Catechis. „Zwar haben wir bis heute noch keinen Krieg um Wasser gesehen, doch zeichnet sich in vielen Regionen der Welt ab, dass es in Zukunft zu einem derartigen Konflikt kommen könnte“, so Catechis und verweist auf die Anrainerstaaten von Ganges, Nil, Indus sowie von Euphrat und Tigris. Zwar sollten Anleger den Klimawandel nicht als Grund für bestimmte Investments wählen, allerdings könnte es aus Gründen der Risikokontrolle sinnvoll sein, etwaige Überlegungen in den Anlageprozess miteinzubeziehen.

Wasser-ETF bündelt über 50 Unternehmen

Während Boutiquen wie Martin Currie in komplexen Verfahren die bestmöglichen Einzelwerte selektieren, gehen ETFs anders vor und allokieren eine Vielzahl an Werten zu einem Index. Der damit verbundene Streu-Effekt kann ebenfalls Risiken auf Einzeltitelebene reduzieren. Ein Beispiel ist der iShares Global Water UCITS ETF (WKN: A0MM0S). Der ETF bündelt 67 Aktien, die in den Bereichen Wassergewinnung und Wasseraufbereitung tätig sind. 2020 büßte der ETF um 6,8 Prozent ein. Aktuell sind 1,1 Milliarden Euro investiert. Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,65 Prozent.