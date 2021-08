Ein Wasserstoff-ETF

Megatrends sind über Themen-ETFs kinderleicht investierbar. Die Reduzierung der weltweiten CO2-Emissionen ist eine der größten Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Die Wasserstoff- Technologie spielt in diesem Kontext eine zentrale Rolle als Schlüsseltechnologie, da sie saubere Energie speicher- und transportierbar macht und diese den Abnehmern dezentral zur Verfügung stellt. Durch die steigenden Investitionen in die Wasserstoff-Branche werden nach Schätzungen des Verbands Hydrogen Council die Kosten für eine Vielzahl von Wasserstoff-Anwendungen bis 2030 voraussichtlich um bis zu 50 Prozent sinken.

Dies betrifft die Wasserstoffproduktion, -verteilung, -ausrüstung und -komponentenherstellung. Das erhöht die Kosteneffizienz und damit die Wettbewerbsfähigkeit der Technologie in der industriellen Anwendung. Laut Prognosen von Roland Berger werden europäische Unternehmen im Jahr 2030 Umsätze von bis zu 65 Milliarden Euro in Europa und weiteren 65 Milliarden Euro auf den weltweiten Märkten im Bereich Wasserstoff und Brennstoffzellen erzielen. Eine Investitionsmöglichkeit ist der L&G Hydrogen Economy UCITS ETF (WKN: A2QMAL).

WKN: A2QMAL ISIN: IE00BMYDM794 Kurs 6,89 € Kosten (TER) 0,49 % Fondsvolumen 396 Mio. € Indexabbildung Physisch 1 Monat -2,98 % Lfd. Jahr 0,00 %

Mehr ETFs finden: Mehr Infos zum: Mehr ETFs finden: ETF-Suche

Neben Wasserstoff ist für viele Anleger auch Nachhaltigkeit interessant

Knapp 19 Prozent berücksichtigen Nachhaltigkeitskriterien – also ökologische, soziale und auf die Unternehmensführung bezogene Vorgaben – bei ihren Investments. Fast 15 Prozent bzw. gut 7 Prozent haben Titel, die etwas mit Blockchain oder Kryptowährungen bzw. mit 3D-Druck zu tun haben, im eigenen Depot. „Die überdurchschnittlich große Teilnahme an der Umfrage belegt, wie aufgeschlossen Anlegerinnen und Anleger für neue Technologien sind. Diese können zwar mitunter große Risiken bergen, dem können aber auch überdurchschnittliche Gewinnchancen gegenüberstehen“, so Lars Brandau, Geschäftsführer des DDV.