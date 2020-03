Wegen Einbußen jetzt in einen Automobil-ETF investieren?

Die europäische Autobranche ist solide aufgestellt. Hartgesottene können sich jetzt diesen Automobil-ETF für eine mögliche Investition näher ansehen.

Die Autoindustrie ist das Herzstück der deutschen Wirtschaft. Bereits während der vergangenen Jahre stand die Branche unter besonderer Beobachtung. Der nötige Strukturwandel im Zuge alternativer Antriebe und auch die Klimadiskussion lasteten auf den Zukunftsaussichten. Jetzt setzt auch noch die Corona-Krise der Autoindustrie zu: Die Kurse haben in den vergangenen Wochen deutlich nachgegeben und lassen Schlimmes vermuten. Ulrich Stephan, Chefanlagestratege der Deutschen Bank, gibt mit Blick auf Autokonzerne allerdings Entwarnung: „Ende 2019 verfügten die fünf großen europäischen Automobilkonzerne über 85 Milliarden Euro an Bruttobarmitteln und zusätzliche Kreditlinien in Höhe von 36 Milliarden Euro. Damit ist die Industrie deutlich besser aufgestellt als zu Beginn der Weltwirtschaftskrise 2007, als die Unternehmen lediglich über liquide Mittel und Kredite in Höhe von rund 50 Milliarden verfügten“, so Stephan.

Spekulanten sollten strukturelle Probleme nicht ignorieren