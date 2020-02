Wegen Unsicherheiten jetzt in einen Volatilitäts-ETF investieren?

Bekommt die Wirtschaft noch mal die Kurve oder machen externe Einflüsse die Hausse zunichte? Ein Volatilitäts-ETF kann sich zur Absicherung eignen.

Wie geht es an den Börsen weiter? Zuletzt deuteten Frühindikatoren, wie der Markit Einkaufsmanagerindex oder der ifo-Geschäftsklimaindex, auf eine Trendwende in der deutschen Industrie hin. Beide Teilindizes für das verarbeitende Gewerbe erholten sich leicht. Seit 2019 gilt die deutsche Industrie als Sorgenkind. Handelsstreit und Technologiewende in der Automobilindustrie lasteten auf der Stimmung. Mit dem Jahreswechsel scheint sich dieser Negativtrend der deutschen Industrie aber abgeschwächt zu haben. Die Marktexperten der Privatbank Donner & Reuschel geben angesichts der jüngsten Entwicklung einiger Teilindizes allerdings keine Entwarnung. „Trotzdem fiel der ifo-Geschäftsklimaindex überraschend um 0,4 Punkte auf 95,9 Zähler und deutet auf eine eingetrübte Stimmung in der deutschen Wirtschaft hin. Die weiteren Perspektiven hängen vor allem von geopolitischen Faktoren ab. Mit der Verbreitung des Coronavirus ist aktuell eine weitere potenzielle Belastung der Weltwirtschaft hinzugekommen. Je nach Verbreitung des Virus, könnten die jüngsten Anzeichen einer konjunkturellen Bodenbildung in Deutschland, der Eurozone und China größere Rückschläge erleiden“, so die Marktkenner in einem aktuellen Kommentar.

Experten warten weitere Veröffentlichungen ab