Welt-ETF: Unternehmen stehen weiter gut da

Besser streuen als wetten

Der Experte geht davon aus, dass der Aktienzyklus noch nicht am Ende ist. Das wäre er erst, wenn die Gewinne der Unternehmen nicht mehr steigen. Angesichts der aktuell niedrigeren Einstiegskurse könnten sich Anleger in den kommenden Tagen auf die Suche nach aussichtsreichen Werten machen. In unsicheren Zeiten bietet sich vor allem ein Investment in den Gesamtmarkt an, da hier Selektionsrisiken effektiv gesenkt werden.