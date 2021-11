Welt-ETF: Warum die nächsten Wochen jetzt spannend werden

In den USA wird die Inflation immer mehr ein politisches Thema. Experten sehen wachsenden Handlungsdruck für die Fed. Ein Welt-ETF eignet sich für den Hinterkopf.

Die Inflation ist in den USA zunehmend ein aufgeheiztes Thema. Donald Trump spricht schon von der „Biden-Inflation“ und macht die Ausgabenprogramme der Regierung für die steigenden Preise verantwortlich. Tatsächlich ist die Gallone Benzin in den USA teils doppelt so teuer, wie in den „besten Zeiten“ der Amtsperiode Trump. Das macht ein Gegensteuern der Notenbank wahrscheinlicher. Verbraucherpreise, die im Oktober um 6,2% gestiegen sind, sprechen eine klare Sprache. „Nach Bekanntgabe der Inflationsdaten zogen die Renditen für US-Staatsschuldtitel am Mittwoch auf breiter Front an.

Mit Aufschlägen von mehr als 0,1 Prozentpunkten fiel die Reaktion bei Restlaufzeiten von drei bis fünf Jahren am stärksten aus. Immer mehr Marktteilnehmer glauben offensichtlich, dass die US-Notenbank Fed die Risiken einer dauerhaft höheren Inflation unterschätzt und zu ihrer Eindämmung früher als geplant die Zinswende einleiten muss – möglicherweise bereits im Juli 2022“, so Deutsche-Bank-Chefstratege Ulrich Stephan.