Weniger Risiko während Krisen mit Nachhaltigkeits-ETFs?

ESG-Kriterien spielen bei der Unternehmensanalyse eine immer wichtigere Rolle. Selbstentscheider können auch auf Nachhaltigkeits-ETFs setzen.

Nachhaltigkeit ist für Unternehmen heute bereits deutlich mehr, als nur ein Feigenblatt. Schon seit Jahren gibt es einen Trend seitens der Investoren, der nachhaltig geführte Unternehmen begünstigt. Auch im Falle von Krisen kann es sich anbieten, auf ESG-Kriterien zu setzen, betont Roland Rott, Head of ESG bei La Française Asset Management. ESG steht für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. „Die aktuelle COVID-19-Krise ist ein enormer und unmittelbarer Wendepunkt mit globaler Reichweite. Nachhaltiges Investieren bietet mehr Möglichkeiten, die Auswirkungen externer Effekte in die Unternehmensanalyse einfließen zu lassen“, so Rott. Unternehmen, die nachhaltig handelten, seien auch besonders anpassungsfähig.

Nachhaltig gegen exogene Schocks