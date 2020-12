Wie gut wird der neue Dax? Die Auswirkungen auf Dax-ETFs im Schnell-Check!

Bessere Voraussetzungen für Dax-ETFs

Werden die Änderungen dann im September 2021 vollzogen, müssen Dax-ETFs ihre Portfolios anpassen und den deutschen Leitindex 1:1 in ihren Portfolios abbilden. Gemäß Morningstar machen ETFs auf den Dax rund 13 Milliarden Euro aus. Historisch betrachtet erhöht sich die Nachfrage nach den Aufsteigern zumindest kurzfristig – was mit einem Anstieg in den Aktienkursen einhergeht. Für Anleger, die in die Emporkömmlinge investieren möchten, könnten sich daraus spannende Opportunitäten ergeben.

Auch wenn der Dax 40 gemessen an der Zahl der enthaltenen Unternehmen auch weiterhin ein eher kleiner Index bleibt, sieht Mumm Vorteile: „Durch die Aufstockung des Dax wird die Bandbreite der deutschen Wirtschaft besser abgebildet. Da voraussichtlich auch bisher nicht vorhandene oder eher unterrepräsentierte Branchen und jüngere Unternehmen aufgenommen werden wie Zalando, Symrise und Qiagen, wird die starke Fokussierung des bisherigen Dax auf „alte Industrien“ relativiert und eine breitere Diversifikation innerhalb des Index erreicht“, so der Chefvolkswirt.