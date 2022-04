Windkraft-ETF: Eine Branche im Aufwind

Regenerative Energien sind so etwas wie eine sichere Sache – in mehrerlei Hinsicht. Auch Anleger versprechen sich viel. Wir stellen einen Windkraft-ETF vor.

In Zeiten steigender Zinsen und einer hohen Inflation müssen Anleger umdenken: Während Anleihemärkte aktuell äußerst volatil sind, kommen auch Aktien kaum in Bewegung. Eine Baisse erscheint aber auch nicht in Sicht. In derartigen Marktphasen kann es für Anleger Sinn machen, sich an langfristig intakten Trends zu orientieren. Einer dieser Trends ist der Klimawandel und die daraus folgenden Maßnahmen. „Die Windenergiebranche verzeichnete 2021 das zweitbeste Jahr ihrer Geschichte – das ergab der jüngste Bericht des Global Wind Energy Council (GWEC).