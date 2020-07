Die Zukunft der Fortbewegung in einem Mobilitäts-ETF

Die Autobranche steht vor einem großen Umbruch, glaubt man bei Bain & Company. Viele Unternehmen im Mobilitäts-ETF können von der Revolution profitieren.

Auch die gesenkte Mehrwertsteuer wird den Wandel der Autobranche nicht stoppen: Die klassischen Verbrenner werden schon bald der Vergangenheit angehören. Die Experten der Unternehmensberatung Bain & Company beleuchten in einer aktuellen Studie die Autoindustrie. Das Fazit unterstreicht, dass sich die gesamte Branche inmitten eines fundamentalen Wandels befindet. „Elektromobilität und autonomes Fahren werden sich noch in diesem Jahrzehnt vom Nischen- zum Massenmarkt entwickeln. Diesen sogenannten Tipping Point werden E-Autos bis 2024 erreichen, beim autonomen Fahren mit Robotaxis wird es bis 2028 dauern. Die aktuelle Krise kann diesen Wandel in Teilen beschleunigen oder verzögern, aber verhindern wird sie ihn nicht. Bereits 2025 werden weltweit etwa 12 Prozent aller Neufahrzeuge elektrisch angetrieben sein, bis 2040 sind es mehr als die Hälfte. Der Marktanteil autonomer Fahrzeuge dürfte sich zwischen 2030 und 2040 vervierfachen“, schreiben die Marktforscher.