Sie haben eine beachtliche Summe geerbt? Wer klug vorgeht, kann mit dem Erbe ein gutes Auskommen in der Rente erreichen. Doch reichen 100.000 Euro tatsächlich aus?

Wie viel Vermögen für einen sicheren Ruhestand ausreicht, hängt maßgeblich mit Lebenserwartung, Lebensstil und Inflation zusammen. Letztlich sind Dividenden das beste und einzig kalkulierbare Instrument, um stabile Cashflows aus einem liquiden Portfolio zu generieren.

Über kaum etwas wird in Deutschland so gerne und leidenschaftlich diskutiert wie über die gesetzliche Rente. Kein Wunder. Sinkt doch der durchschnittliche Rentenbezug in Deutschland kontinuierlich. Bis 2050 solle es nur noch weniger als 40 Prozent im Verhältnis zum Durchschnittsverdienst desselben Jahres sein. Auch die Höhe ist begrenzt. So haben selbst Spitzenverdiener eine maximale rechnerische Rente von derzeit 3.139 Euro im Monat.