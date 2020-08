Grund 1: Bullenmärkte dauern im Schnitt 25 Jahre

Laut Albrech halten langfristige Bullenmärkte etwa 25 Jahre an. Sie werden zwar von kurzfristigen Abschwüngen unterbrochen, streben aber langfristig nach oben und entwickeln dabei immer höhere Tiefpunkte. Solche Bullenmärkte gab es von 1942 bis 1968 sowie von 1975 bis 2000. „Der langfristige Bullenmarkt, der 2009 begann, könnte bis zum Jahr 2034 dauern. Somit wäre der Einbruch, der durch Covid-19 ausgelöst wurde, nur ein Zwischenspiel“, sagt der Börsenexperte.

Grund 2: Aktien sind nicht überteuert

Drei Faktoren treiben laut Albrech den Aktienmarkt: Dividendenrendite, Gewinnwachstum und Bewertungsveränderung. Der Nobelpreisträger Robert Shiller hat die Entwicklung des US-Aktienmarktes im Zeitraum von 2010 bis 2019 untersucht. Das Ergebnis: Der Löwenanteil der durchschnittlichen Aktienrendite von gut 13 Prozent im Jahr kam durch stark wachsende Unternehmensgewinne und nicht durch überzogene Aktienbewertungen zustande. „Die Aktienhausse seit der Finanzkrise war somit fundamental gut untermauert“, sagt Albrech. „Und sie wird es wieder sein, sobald die Corona-Phase vorüber ist.“

Grund 3: Geld- und Fiskalpolitik sorgen für Liquidität ohne Ende

Notenbanken und Regierungen rund um den Globus fluten die Märkte mit Geld. Etliche Konjunkturprogramme und Milliarden-Investitionen zur Verbesserung der Infrastruktur wurden in kurzer Zeit beschlossen und umgesetzt. „All das wird sich wie ein Turbo auf die Erträge vieler Firmen auswirken. Wir erwarten, dass die Gewinne gut aufgestellter Unternehmen in zukunftsfähigen Branchen nach der Corona-Krise dauerhaft höher ausfallen als zuvor“, sagt Vermögensverwalter Albrech. Das birgt Kurspotenzial für starke Aktien und Indizes!

Grund 4: Von Euphorie keine Spur!

Trotz dieser guten Aussichten ist von Euphorie an der Börse so gut wie nichts zu spüren. Im Gegenteil: Viele Anleger blicken sorgenvoll in die Zukunft. Das wiederum ist laut Albrech ein positives Zeichen. „Denn wer skeptisch ist, hat seine Aktienquote noch nicht ausgeschöpft. Und wer noch nicht voll investiert ist, wird dies in Zukunft wahrscheinlich nachholen, wenn er glaubt, dass die Kurse davonlaufen.“

Fazit

Freilich kann niemand vorhersehen, ob es kurzfristig noch einmal zu einem Einbruch am Aktienmarkt kommt. Langfristig jedoch bleiben die Aussichten sehr gut. Denn die Corona-Krise ist für Aktienexperte Albrech nur ein kurzfristiger Dämpfer in einem langfristig weiterhin nach oben strebenden Bullenmarkt, der bis 2035 anhält. Albrech ist überzeugt, dass der S&P im Jahr 2034 die Marke von 10.000 Zählern knacken kann.