4 Gründe, warum man jetzt investieren sollte

Der Ausverkauf an den Wertpapiermärkten hat viele Kurse erheblich einbrechen lassen, was vielfach in der Intensität völlig überzogen ist. Aktien, Unternehmensanleihen und schwache Währungen sind mittel- bis langfristig ein klarer Kauf und sollten erhebliches Steigerungspotenzial haben.

Aktuelle Situation der Weltwirtschaft