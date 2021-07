Unser Tipp: Notieren Sie sich einmal sämtliche Ausgaben, die jeden Monat bei Ihnen anfallen und prüfen Sie kritisch, ob diese notwendig sind. Große Sparpotenziale verstecken sich häufig hinter Abos, Verträgen (Versicherungen, Energie- und Gas etc) sowie hinter gelegentlichem Konsum (Snacks, Cappuccino-To-Go etc.). Die nachfolgende Tabelle verdeutlicht das finanzielle Potenzial, dass Sie realisieren können, wenn Sie monatlich folgende Kosten einsparen:

Dabei gehen Sie wie folgt vor: Angenommen, Ihr monatlicher Finanzbedarf liegt um 700 Euro über Ihrer Nettorente, dann rechnen Sie 700 x 12 x 25 und Sie erhalten Ihren (geschätzten) Kapitalbedarf im Alter. Dieser liegt in diesem Fall bei 210.000 Euro. Die 4-Prozent-Regel beruht auf der sogenannten Trinity-Studie eines US-Amerikanischen Forscherteams in den 90er-Jahren. Die Studienergebnisse wurden mittlerweile aktualisiert und auf Basis neuer Marktdaten validiert und bestätigen weiterhin die Geltung der Regel.

50-30-20-Regel

Wie verteilen Sie Ihr monatliches Einkommen? Kennen Sie die Höhe Ihrer Fixkosten? Wissen Sie, wie viel Geld Sie für Freizeitaktivitäten ausgeben? Wahrscheinlich nicht. Mit der 50-30-20-Regel bringen Sie Struktur in Ihre Finanzplanung.

Entsprechend der Regel, fließen 50 Prozent Ihres Einkommens in die Deckung Ihrer fixen und variablen Kosten. Weitere 30 Prozent fließen in die Finanzierung von Freizeitaktivitäten und Reisen und die verbleibenden 20 Prozent parken Sie entweder auf einem Rücklagenkonto oder sie fließen auf Ihr Depot (z.B. ETF-Sparpläne). Das Modell kann flexibel an Ihre individuelle Finanzlage angepasst werden, verschafft Ihnen jedoch (mentale) Freiräume. Wer seine Budgets im Griff hat, lebt entspannter.

60-40-Regel

Die 60-40-Regel bezieht sich auf die Zusammensetzung Ihres Anlageportfolios. Sie gehört weltweit zu den am häufigsten genutzten Anlagestrategien bei Einsteigern. 60 Prozent des Vermögens wird in den globalen Aktienmarkt investiert und 40 Prozent des Vermögens in bonitätsstarke Staatsanleihen, um das allgemeine Portfoliorisiko zu glätten.

Das Modell ist aufgrund des niedrigen Zinsniveaus nicht mehr ganz zeitgemäß, erweist sich jedoch gerade in turbulenten Phasen als besonders effektiv. Anleger, die nur auf Aktien setzen, geraten schneller in die Situation, dass sie aufgrund der kurzfristig hohen Volatilität zu ungünstigen Zeitpunkten aus dem Markt aussteigen. Mit Anleihen ist die Schwankungsintensität geringer. Sie fungieren demnach nicht als Renditebaustein, sondern vielmehr als Dämpfer. In dieser Funktion gehören sie aus meiner Sicht weiterhin in jedes stabile Portfolio.