5 Gründe, warum die Inflation weiter anziehen wird

2. Die Kosten der Vorprodukte, allen voran elektronische Bauteile wie Chips und Sensoren, steigen weiterhin stark an. Die zuletzt publizierten Großhandelspreise in Deutschland stiegen so stark mit über zehn Prozent wie zuletzt in der Ölkrise 1973.

1. Aufgrund steigender Nachfrage sind viele Rohstoffpreise deutlich gestiegen. Derzeit sieht es nicht nach einer großen Entspannung aus, auch wenn beispielsweise die vielfach in den Medien zitierten hohen Holzpreise in den USA einen Rückgang verzeichneten. Fast alle Metalle sind auf enorm hohen Preisniveaus. Als Vorprodukte der zu fertigenden Güter ist der Einfluss auf die Güterpreise deutlich.

3. Die Lohnkosten, nicht nur bei sehr gut ausgebildeten Fachkräften, sondern auch im Niedriglohnsektor scheinen den Weg nach oben anzutreten. Im Gastgewerbe beispielsweise sind viele Mitarbeiter im Zuge des Corona-Lockdowns in andere Branchen gewechselt. Neue Mitarbeiter sind nun fast nur noch zu teils deutlich erhöhten Löhnen zu bekommen.

4. In den verlängerten Werkbänken der Welt, also primär in China, steigen die Lohnkosten teils drastisch. Die inflationsdämpfende Wirkung der 2000er-Jahre, die die Verlagerung der Produktion in die Billiglohnländer hatte, läuft aus. Dieser Trend wird sich in den nächsten Jahren nicht mehr umkehren und die Importpreise dauerhaft ansteigen lassen.

5. Die großen Konjunkturprogramme in Europa und den USA laufen erst jetzt langsam an, was die Nachfrage vor allem in Infrastrukturprojekte in den kommenden Jahren deutlich anschieben wird.