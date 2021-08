Absicherungsstrategien: Praxistest bestanden

An der Börse geht es auf und ab. Gut beraten ist man, wenn man sich absichert. Ein Profi stellt entsprechende Absicherungsstrategien vor.

Viele Anleger blickten nach dem heftigen Auf-und-Ab im vergangenen Jahr in ihren Depots auf ein mageres Ergebnis. Andere Investoren konnten dagegen kräftige Gewinne einfahren. So trug die Depot-Absicherung mit Put-Optionen in unseren Kundendepots mit Fokus auf Wachstum dazu bei, dass wir bis zum Jahresende 2020 fast 30 Prozent Rendite erzielen konnten. Der Dax kam nur auf 3,5 Prozent. Besonders half die Absicherung, im ersten Quartal 2020 Verluste zu vermeiden.

Die vergangenen 18 Monate waren für Anleger eine Herausforderung. Schlechte Nachrichten über Lockdowns und mögliche Firmenpleiten wechselten sich mit Hoffnung auf ein baldiges Ende der Pandemie ab. Abzulesen war dieses Auf und Ab der Gefühle am deutschen Aktienleitindex Dax. Die Schwankungsbreite des Index war enorm.

Als die Pandemie Anfang vergangenen Jahres massiv in Deutschland ankam, sackte der Dax innerhalb von knapp vier Wochen von mehr als 13.800 Punkten auf 8.400 Punkte ab. Mit den steigenden Coronazahlen im Herbst verlor der Dax erneut kräftig an Wert. Erst seit November vergangenen Jahres nimmt die Volatilität kontinuierlich ab. Anleger, die bis heute durchgehalten haben, können sich bei einem Stand von mehr als 15.000 Punkten über ein Plus von mehr als 15 Prozent freuen. Allerdings brauchten sie starke Nerven. Viele Anleger hatten diese nicht und sind mit ihren Depots trotz der Erholung immer noch im Minus.