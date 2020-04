Aktien & Co. – Mit langem Atem durch die Krise

Auch wenn aufgrund der Corona-Pandemie aktuell die Kurse sinken, sollte man ruhig bleiben und nicht vorschnell handeln. Denn Marktschwankungen sind normal an der Börse. Diese Tatsache sollten Anleger immer im Hinterkopf behalten. Dass aktuell Leitindizes wie der Dax oder der Dow Jones besonders stark fallen, liegt unter anderem daran, dass sie die größten Unternehmen ihres Landes abbilden. Diese Schwergewichte stammen oftmals aus traditionellen Branchen, die momentan besonders von der Corona-Krise betroffenen sind. Beispielsweise leiden gerade insbesondere Fluggesellschaften, deren Flugzeuge wegen der weltweiten Reisebeschränkungen kaum noch fliegen können.

2. Langfristig denken

Wenn man die Corona-Krise für eine Sekunde ausblendet und sich nur auf die Ökonomie konzentriert, stellt man fest, dass das Zinsniveau noch für sehr lange Zeit am Nullpunkt bleiben wird – und die Märkte aktuell und zukünftig mit Liquidität geflutet werden. Bei der Frage nach lukrativen Anlagemöglichkeiten kommt man somit nicht an Aktien vorbei. Wer jetzt seine Altersvorsorge langfristig angeht, hat aktuell sogar einen günstigen Zeitpunkt zum Einsteigen. Denn derart volatile Zeiten bieten Chancen, Anteile solider Unternehmen zu niedrigen Preisen zu erwerben. Bei der Aktienauswahl kommt es natürlich auf Solidität, geringe Verschuldung, Substanz und nachhaltige Dividendenorientierung an. Anleger, die mittel- bis langfristig auf Teile ihres Vermögens nicht zugreifen müssen, können sich jetzt systematisch Marktchancen zuwenden.

3. Kaufgelegenheiten nutzen

Aktive Vermögensverwalter können die Portfolios für ihre Kunden in schwierigen Zeiten entsprechend umschichten. Das ist ein großer Vorteil gegenüber passiven Anlageformen wie beispielsweise indexindizierten ETFs. Denn in engem Austausch mit dem Researchteam, prüfen die Portfoliomanager, welche Aktien gegebenenfalls verkauft werden. Gleichzeitig werden jene Unternehmen identifiziert, die trotz oder auch gerade wegen der Krise mittelfristig ertragsreich erscheinen. Zum Beispiel bieten momentan viele Technologieaktien großes Potenzial. Weil viele Menschen aus dem Homeoffice arbeiten, sind Cloud-Lösungen oder Anbieter für Videokonferenzen gefragter denn je. Gleichzeitig sind die Bewertungen attraktiv. Es lohnt, sich aktiv mit verschiedenen Branchen und Sektoren auseinanderzusetzen und günstige Gelegenheiten zu nutzen.

4. Risiko streuen

Außerdem wichtig: Das Risiko sollte gestreut werden. Gemäß dem Motto, nicht alle Eier in einen Korb zu legen, gilt es mehrere Einzeltitel aus verschiedenen Sektoren im Portfolio zu halten, anstatt nur auf Aktien eines einzelnen Unternehmens oder einer bestimmten Branche zu setzen. Im Fokus stehen substanzstarke Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial als Fundament für soliden Vermögensaufbau. Dabei können Anleger auf die Unterstützung und Expertise von erfahrenen Marktexperten zurückgreifen.

5. Experten fragen

