Aktiensparplan: Diese drei Aktien stehen aktuell ganz oben auf meiner Watchlist

Vor wenigen Wochen ging es dann allerdings wieder abwärts. Grund waren Medienberichte, nach denen Apple die Produktion der kabellosen Kopfhörer stark senken will. Dennoch sehe ich in Varta eine Menge Anlagepotenzial. Immerhin wächst der Bedarf an Energiespeicherlösungen. Daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern. Und natürlich gibt es neben Kopfhörern noch viele andere Produkte und sicher eine Menge Innovationen, die auf Batterien angewiesen sind und sein werden. Einen zukünftigen Zweig hat das deutsche Unternehmen schon auserkoren: die Elektro-Mobilität.

PayPal darf nicht fehlen

Als Fan der ersten Stunde kommt PayPal für mich auf jeden Fall mit auf die Liste. Der Zahlungsdienstleister hat mittlerweile mehr als 360 Millionen Nutzer weltweit. Nicht nur das Bezahlen im Online-Handel, auch das Geld senden unter Freunden steht hoch im Kurs. In den USA können Nutzer nun sogar direkt über PayPal Bitcoin kaufen. Für mich ist PayPal ein Unternehmen, das auch in Zukunft eine große Rolle im Zahlungsverkehr spielen wird und daher definitiv ein Anlagekandidat. Im ersten Quartal 2021 legte PayPal seinen bisher besten Jahresstart hin – fast 90 Prozent mehr Gewinn, 50 Prozent mehr Transaktionsvolumen, knapp 30 Prozent mehr Umsatz können sich mehr als sehen lassen!

Tipp am Rande: Interessant könnte es für Anleger*innen werden, sobald der schwedische Zahlungsdienstleister Klarna an die Börse geht. Momentan liegt der Firmenwert des Unternehmens bei über 10 Milliarden US-Dollar, Tendenz steigend. Ein Börsengang scheint wahrscheinlich, ist aber noch keine beschlossene Sache.

Gaming-Aktie auf Watchlist

Auch Unternehmen aus dem Unterhaltungs- und Freizeitbereich finde ich sehr spannend. Als Teil der Generation Game Boy setze ich Nintendo, den japanischen Hersteller von Videospielen und Spielkonsolen, mit auf die Watchlist. Durch die Pandemie und dem damit einhergehenden Trend des zuhause Bleibens konnte Nintendo seinen Gewinn im vergangenen Jahr drastisch steigern. Um auch zukünftig so erfolgreich zu sein, erobert Nintendo weitere Geschäftsfelder. So plant das Unternehmen in verschiedenen Ländern Freizeitparks zu eröffnen – den ersten gibt es bereits in Japan auf dem Gelände der Universal Studios in Osaka.

Auch ins „eigentliche“ Geschäftsfeld von Nintendo wird sicher bald Schwung kommen. Ich bin gespannt, welchen Weg Nintendo mit seinem Aushängeschild, der Spielkonsole Switch, gehen wird. Hier braucht es mit der Zeit nicht nur neue Spiele, sondern auch neue Generationen der Konsole, um die Konsumenten zu begeistern. Und damit auch die Anleger*innen weltweit.

