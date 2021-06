Altersvorsorge für Frauen: In 4 Schritten zum sorglosen Ruhestand

Verschiedene Faktoren führen dazu, dass die Ruhestandsplanung für Frauen zu einer Herausforderung wird. Zunächst einmal leben Frauen im Durchschnitt knapp fünf Jahre länger als Männer. Das liegt meist am gesünderen Lebensstil (Sport und Ernährung) und an genetischen Faktoren.

Schritt 2: Sprechen Sie eine Sprache als Familie

Gerade dann, wenn Sie verheiratet sind oder sich in der Hochzeitsplanung befinden, sollte das Thema gemeinsame Finanzplanung eine wichtige Rolle spielen. Das mag im ersten Augenblick zwar unromantisch klingen – ist jedoch immens wichtig. In Einzelfällen kann sich sogar ein Ehevertrag lohnen, um für klare Verhältnisse zu sorgen.

Wichtiger Hinweis: Eine Kapitallebensversicherung macht als Geldanlage wenig Sinn, eine Risikolebensversicherung ist hingegen eine äußerst wichtige Absicherung, sollte ein Ehepartner früher sterben. Besonders Familien und Paare, die hauptsächlich vom Einkommen einer Person abhängig sind, sollten sich entsprechend absichern.

Setzen Sie sich zudem gemeinsame Ziele ohne auf individuelle Wünsche zu verzichten. Ein gemeinsames Konto bzw. Depot kann um eigene Konten ergänzt werden, die jeder für das Verfolgen eigener Sparziele nutzen kann. Diese Individualität zu erhalten ist wichtig, um eine nachhaltig erfüllte Beziehung aufzubauen. Kompromissbereitschaft ist wichtig, kann jedoch auch schaden. Sprechen Sie in jedem Fall offen über Finanzthemen und legen ein System fest, in dem jeder sich sicher und wohl fühlen kann.

Schritt 3: Börse verstehen und Risikoprofil bestimmen

Ein Fehler, den viele Anleger begehen ist, dass Sie sich von heute auf morgen auf die Börsen stürzen, ohne sie zu verstehen. Investieren Sie Zeit darin, zu verstehen, was eine Börse überhaupt ist. Lernen Sie die Basics kennen, z.B. bei uns im Wissensbereich und treffen Sie durchdachte und unabhängige Entscheidungen. Ein weiterer Punkt sollte sein, dass Sie Ihren Rentenbedarf schätzen. Dafür können Sie unseren Rentenrechner nutzen. Dieser zeigt Ihnen auf Basis statistischer Daten, mit welcher Rente Sie im Durchschnitt rechnen können. Damit haben Sie zumindest schon mal ein grobes Sparziel vor Augen.

Sie wissen, wie die Börse funktioniert, was ETFs sind und wie hoch Ihre Rente sein wird. Im nächsten Schritt müssen Sie Ihr Risikoprofil festlegen. Das heißt, dass Sie darüber entscheiden müssen, wie viel Risiko Sie ertragen können. Unterschätzen Sie diese Entscheidung nicht. Wer seine Risikotragfähigkeit überschätzt, trifft im schlimmsten Fall impulsive Anlageentscheidung und schadet seiner Rendite. Umgekehrt trifft jemand, der seine Risikoscheu überschätzt, „zu“ konservative Entscheidungen. Auch das hat langfristig negative Auswirkungen auf die Vermögensbildung. Das Risikoprofil hat einen erheblichen Einfluss auf den Aufbau des Anlageportfolios.

Schritt 4: Portfolio aufbauen und regelmäßig prüfen

Im letzten Schritt bauen Sie Ihr Portfolio auf. Zu den wichtigsten Anlageklassen gehören Aktien, Anleihen, Immobilien und Rohstoffe. Aktien gehören zu den „riskantesten“ Assets – aber auch gleichzeitig zu den wachstumsstärksten Werten. Die Höhe des Aktienanteils in Ihrem Portfolio sollten Sie demnach von Ihrem Risikoprofil abhängig machen. Denken Sie dran, dass gerade in jungen Jahren eine hohe Aktienquote vertretbar ist. Marktturbulenzen können bei längeren Anlagezeiträumen besser kompensiert werden. In der ETF-Suche finden Sie die wichtigsten ETFs (ETCs) auf die oben genannten Anlageklassen. Wer möchte, darf auch in Einzelaktien investieren – hier nehmen Sie jedoch große Klumpenrisiken in Kauf, das sollte Ihnen bewusst sein.

Einmal im Jahr sollten Sie zudem einen Depot-Check vornehmen. Sie kontrollieren Ihre aktuelle Portfoliogewichtung und passen diese an die ursprüngliche Gewichtung an. Damit sorgen Sie dafür, dass Sie nie mehr (oder weniger) Risiken tragen, als Sie ertragen können. Das Prinzip nennt sich in der Finanzwelt auch Portfolio-Rebalancing.