Attraktive Beilage im Portfolio durch „Alternative Nahrungsmittel“

Fleisch gerät bei vielen Verbrauchern zunehmend in Verruf, denn der hohe Ressourcenverbrauch in der Viehwirtschaft, die Massentierhaltung, die negativen gesundheitlichen Folgen bei übermäßigem Fleischkonsum sorgen für Kritik und eine Veränderung der Essgewohnheiten. Nachhaltig produzierte Lebensmittel geraten daher mehr und mehr in den Fokus vieler Bürger. Am Trend hin zu alternativen Nahrungsmitteln können auch Anleger partizipieren.

Der „Ernährungsmittelreport 2021“ des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft bestätigt den Trend zu alternativen Nahrungsmitteln. Der tägliche Konsum von Gemüse und Obst steigt im Vergleich zu 2020 von 70 auf 76 Prozent der Befragten. Der Verzehr von Fleisch und Wurst nimmt der Umfrage zufolge ab: 26 Prozent der Befragten essen täglich oder mehrmals täglich Fleisch – vor Jahresfrist waren es noch 34 Prozent gewesen. Alternativen zu tierischen Produkten nehmen 8 Prozent der Befragten mindestens einmal täglich zu sich. Es ist demnach auch keine allzu große Überraschung, dass der Anteil der Vegetarier und Veganer zugenommen hat – auf jetzt 10 beziehungsweise 2 Prozent. Schätzungen zufolge gibt es alleine in Deutschland etwa acht Millionen Vegetarier und 1,2 Millionen Veganer.