Beschlossen: Dax hat 40 Titel ab September 2021 – dafür keine ESG-Kriterien

Der Dax wird aufgestockt, der MDax hingegen verkleinert. Doch es gibt noch mehr Änderungen für die Dax-Familie. ESG spielt auch weiterhin keine Rolle in den Indizes.

Es ist jetzt beschlossene Sache. Der Dax wächst um zehn Titel und wird ab September 20121 insgesamt 40 Aktien enthalten. Das gab die Deutsche Börse als Indexbetreiber am Dienstagmorgen bekannt. Im Zuge dessen wird der MDax künftig nur noch 50 Werte enthalten statt 60. An der Anzahl der Aktien im SDax ändert sich nichts.

„Die umfassenden Änderungen im Indexregelwerk wurden beschlossen, um die Qualität der Dax-Indizes zu erhöhen und diese an internationale Standards anzugleichen“, schreibt die Deutsche Börse in einer Pressemitteilung. Das Unternehmen hatte zuvor eine groß angelegte Umfrage zu seinen Änderungsvorschlägen durchgeführt. Dabei wurden Vertreter der Finanzindustrie, Unternehmen, Privatleute und Verbände befragt. Es habe insgesamt 600 Rückmeldungen gegeben. „So waren wir in der Lage, eine fundierte Dax-Reform auf den Weg zu bringen“, sagt Stephan Flägel, Global Head of Benchmarks & Indices bei Qontigo. Dies ist die Tochter der Deutschen Börse, die für die Indexlösungen des Konzerns zuständig ist.