Die Blockchain verfügt über ein enormes Marktpotenzial und dürfte ebenso wie andere Technologie- sowie Konsumtrends unseren Alltag zusehends verändern. Anleger können mit Themeninvestments in strukturelle Trends investieren und vom Wandel profitieren.

Die Blockchain hat viel mehr zu bieten als Kryptowährungen wie den Bitcoin. So könnte die dezentrale Datenbank, bei der Transaktionen fälschungssicher parallel auf zahlreichen Rechnern gespeichert werden, das globale Zahlungssystem revolutionieren und sowohl in den Bereichen Lieferketten-Management und Mobilität als auch in der öffentlichen Verwaltung disruptives Potenzialentfalten.

Sie könnte die globale Gesellschaft in den kommenden Jahren ebenso prägen wie Veränderungen im Konsumverhalten sowie technologische und medizinische Fortschritte – strukturelle Trends, die Anlegern langfristig Renditechancen bieten können.