Börsenexperte: Schwellenländer sind kraftvoll zurückgekehrt

Schon seit März kennt der von Asien dominierte Schwellenländer-Aktienindex nur einen Weg: steil nach oben. Zugleich hat das Börsenbarometer einen langen Bärenmarkt beendet – ein starkes Zeichen!

Als im Winter 2020 das Corona-Virus in China ausbrach, schlitterte kurz darauf in Asien die Wirtschaft in die Krise und mit ihr die Aktienkurse. Von China über Taiwan und Korea bis nach Indien verloren die Länderindizes in wenigen Wochen bis zu 40 Prozent. Wer hätte damals gedacht, dass sich die Börsen in dem Tempo erholen würden, das sie später tatsächlich an den Tag legten? Taiwan und Korea verbuchen bislang ein Plus von gut 130 Prozent. In Indien verdoppelten sich seit Corona die Kurse, der MSCI China gewann 50 Prozent hinzu (jeweils in Dollar).