Cannabis Aktien nahe Jahreshoch – steht eine weitere Rally an?

In den drei Hauptbereichen Medizin, CBD und tertiäre Dienstleistungen war die Geschäftstätigkeit durch die Krise kaum beeinträchtigt. Medizinische Cannabisunternehmen haben Ihre Produktionsaktivitäten fortgeführt und liefern weiterhin Medikamente an ihre Patienten, nicht zuletzt dank der offiziellen Einstufung als essentieller Sektor durch die Behörden in Kanada und den USA. CBD Wellness ist zwar fragmentiert, ist aber in erster Linie ein Online-Vertriebsmodell und kann somit auch in Zeiten sozialer Isolation weiter operieren. Obwohl es in der Lieferkette zu kleineren Problemen gekommen ist, haben die Produktverkäufe weiter zugenommen, da die Kunden in dieser außergewöhnlichen Zeit mit einer Zunahme von Angst- und Schlafproblemen zu kämpfen haben. Zu guter Letzt konnten auch Unternehmen aus dem Segment tertiäre Dienstleistungen konnten den Umsatz ebenfalls weiterhin steigern, da die Anforderungen an die Infrastruktur für die anderen beiden Kategorien weiterhin wachsen.

Globale Legalisierung schreitet voran, Nachfrage nach CBD steigt

Ein weiteres positives Signal kam aus Neuseeland. Dort wurde für September 2020 ein Referendum angesetzt, um über die Legalisierung von Cannabis für den Privatkonsum abzustimmen. Die vorgelegten Rechtsvorschriften sind umfassend und enthalten Einzelheiten zur Regulierung von Produkten, Marktteilnehmern und Lieferketten. Wie in Kanada wird in der Gesetzgebung versucht, Cannabis in pflanzlicher Form zu legalisieren, um mit der Entwicklung und Herstellung von Produkten zu beginnen. Das Land erwartet Steuereinnahmen in Höhe von 490 Mio. USD aus legalen Cannabisverkäufen, basierend auf aktuellen Schätzungen der Verkäufe im illegalen Markt.

Auch in Europa gibt es gute Nachrichten für den Sektor. Die jüngsten Statistiken aus Großbritannien deuten auf eine steigende Nachfrage nach Cannabidiol (CBD) Produkten seit Beginn der Pandemie hin. Dem Bericht zufolge kaufen derzeit mehr als 8 Millionen Briten CBD-Produkte, wobei die Ausgaben allein in den ersten vier Monaten des Jahres 2020 mehr als GBP 150 Mio. betrugen. Laut Umfragen trauen sich auch immer mehr Patienten alternative, naturbasierte Therapien auszuprobieren, vor allem bei Schlaf- und Angststörungen, was die Nachfrage nach Cannabinoid Produkte steigert.

US-Behörden ebnen Weg für breitere Nutzung von Cannabis Medikamenten

Das Erfolgsmedikament Epidiolex wurde von der US Drug Enforcement Agency (DEA) wie erwartet herabgestuft. Eine Herabstufung bedeutet, dass das Medikament in Apotheken in den USA ohne bundesstaatliche Beschränkungen für kontrollierte Substanzen verkauft werden kann, was den Zugang für Patienten erheblich vereinfacht. GW Pharma, der Entwickler von Epidolex, verkündete während der jüngsten Berichtsaison, dass es zu einer erhöhte Verschreibungshäufigkeit von Epidiolex gekommen ist. Dabei bezog man sich auf eine Umfrage, in welcher 60% der Ärzte angaben, das Medikament auch für andere refraktäre Epilepsien zu verwenden, um die Effektivität in neuen Segmenten zu prüfen. Dies zeigt, dass Mediziner sich inzwischen vermehrt mit dem Gedanken anfreunden, Cannabis-basierte Medizin zu verschreiben und neue Anwendungsgebiete auszutesten, eine wichtige Grundlage für die Verbreitung solcher Medikamente.

Nicht auf den Lärm hören und mit Weitsicht handeln

Wie in unseren früheren Berichten erwähnt, ist der Silberstreifen, der sich aus der Covid19-Krise ergibt, die Validierung von medizinischem Cannabis und CBD-Wellness als wichtige Branchen, die die Gesundheit und das Wohlbefinden von Patienten fördern und die steigende Akzeptanz genießen bei Medizinern und Patienten. Manche Medien werden weiterhin den Verfall der Branche beschwören. Es ist aber wichtig, die Fakten vom Lärm zu unterscheiden und wir verweisen Investoren weiterhin auf das qualitativ hochwertige Wachstum von medizinischem Cannabis und CBD-Wellness.

Der Inhalt dieses Dokuments wird von HANetf Limited („HANetf“), einem bestellten Vertreter von Mirabella Advisers LLP, die von der britischen Finanzaufsichtsbehörde Financial Conduct Authority („FCA“) zugelassen wurde und reguliert wird, herausgegeben. Nur für professionelle Kunden. Anlageentscheidungen sollten auf den Angaben im entsprechenden Prospekt sowie auf unabhängiger Anlage-, Steuer- und Rechtsberatung basieren. Diese Produkte sind gegebenenfalls nicht in Ihrem Markt verfügbar oder für Sie geeignet. Der Inhalt dieses Dokuments stellt weder eine Anlageberatung noch ein Angebot zum Verkauf bzw. eine Aufforderung oder ein Angebot zum Kauf eines Produkts oder zur Tätigung einer Anlage dar. Eine Anlage in einen ETF ist von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index abzüglich Kosten abhängig, wird diese Wertentwicklung jedoch voraussichtlich nicht genau nachbilden. ETF beinhalten zahlreiche Risiken, darunter allgemeine Marktrisiken bezüglich des entsprechenden zugrunde liegenden Index, Wechselkursrisiken, Zinsrisiken, Inflationsrisiken, Liquiditätsrisiken sowie rechtliche und aufsichtsrechtliche Risiken. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind keine Werbung bzw. Maßnahme zum öffentlichen Angebot der Anteile in den USA oder in einer zugehörigen Provinz bzw. einem zugehörigen Territorium der USA, wo weder die Emittenten noch deren Produkte zum Vertrieb zugelassen oder registriert sind und wo die Prospekte der Emittenten nicht bei einer Wertpapieraufsichtsbehörde oder sonstigen Aufsichtsbehörde eingereicht wurden, und die Informationen dürfen unter keinen Umständen als solche verstanden werden. Weder dieses Dokument noch darin enthaltene Informationen sollten (direkt oder indirekt) in die USA gebracht, übermittelt oder verteilt werden. Weder die Emittenten noch etwaige von ihnen ausgegebene Wertpapiere wurden oder werden gemäß dem United States Securities Act von 1933 oder dem Investment Company Act von 1940 registriert oder qualifizieren sich gemäß jeglichen anwendbaren bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen. Die in diesem Dokument beschriebenen Produkte werden von HANetf ICAV ausgegeben. Dieses Dokument kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, darunter Aussagen über unsere Annahmen oder aktuellen Erwartungen in Bezug auf die Wertentwicklung bestimmter Anlageklassen und/oder Sektoren. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bestimmten Risiken, Unsicherheiten und Annahmen. Es kann nicht garantiert werden, dass solche Aussagen korrekt sind, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen. Daher wird den Leserinnen und Lesern empfohlen, sich nicht zu sehr auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. HANetf ICAV ist ein offenes Irish Collective Asset-Management Vehicle (ICAV), nach irischem Recht als ein UmbrellaFonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds und mit variablem Kapital errichtet und von der Zentralbank von Irland („ZBI“) zugelassen. Anleger sollten vor einer Anlage den Prospekt von HANetf ICAV („HANetf-Prospekt“) lesen und sich im Abschnitt „Risikofaktoren“ des HANetf-Prospekts über die Einzelheiten zu den mit einer Anlage in den Anteilen verbundenen Risiken informieren.