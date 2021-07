Crash-Propheten: Aussagen im Zeitablauf

Im Laufe der vergangenen 15 Jahre bin ich auf viele Prognosen von Crash-Propheten gestoßen. Die meisten von ihnen beruhen zwar auf realen Fakten, die Schlussfolgerungen sind aus meiner Sicht das größere Übel. Nachfolgend habe ich einige der wichtigsten Prognosen von Dirk Müller, Max Otte, Markus Krall und Marc Friedrich zusammengefasst.

01/2009 – R. Leuschel – „Der DAX & Dow Jones werden sich halbieren“

2012 – Max Otte – „In zwei Jahren kommt es zum dicken Knall“

2012 – Dirk Müller – „Die Wahrscheinlichkeit eines Crashs liegt bei 60 Prozent!“

2018 – Dirk Müller – „Ein Crash ist unausweichlich“

12/2019 – Markus Krall – „Ende 2020 wird das Finanzsystem zusammenbrechen“

12/2019 – Marc Friedrich – „Wir sind im monetären Endspiel“

09/2019 – Max Otte – „Der Mega-Crash wird kommen“

05/2020 – Dirk Müller – „Was wir jetzt erleben, ist eine Situation, die zum ersten Mal gefährlicher und kritischer ist als 1929“

Wie Sie sehen, nennt keiner einen konkreten Zeitpunkt. Die Aussagen sind prekär. Sie haben eine dramatische Note, die viele Menschen aus meinem persönlichen Umkreis zum Zittern brachte. Für die deutsche Aktionärskultur wirken sie wie Gift, denn sie befeuern die Angst vor der Börse – anstatt einen objektiven Zugang zu ermöglichen.

Wir haben berechnet – so viel Rendite hätten Sie erzielt

Keiner der Crash-Propheten liegt mit seinen Aussagen richtig. In Einzelfällen ist das Glück auf ihrer Seite, das bildet jedoch nur die Ausnahme. Wir haben uns die einzelnen Zeitpunkte der Prognosen notiert und simuliert, wie hoch Ihre Gesamtperformance gewesen wäre, wenn Sie im Zeitraum der Aussage in den MSCI-World investiert hätten.

01/2009 +250,24 Prozent 01/2012 +154,33 Prozent 08/2018 +34,25 Prozent 12/2019 +26,10 Prozent 05/2020 +42,77 Prozent

Egal, wann Sie seit 2001 in den MSCI-World investiert hätten – die Rendite wäre in jedem Szenario positiv gewesen. Und das trotz vieler Marktkorrekturen. Es wird auch in Zukunft weitere Korrekturen geben – so viel steht fest. Ihre Konsequenz sollte kein Marktaustritt sein. Bleiben Sie langfristig investiert, nutzen Sie Krisen um Ihre Positionen auszubauen. Wer breit und vor allem global in den Markt streut, wird am Ende zu den Gewinnern zählen.

Wichtiger Fakt: Wer seit der Auflage vom MSCI-World mindestens 15 Jahre investiert war, hat immer eine positive Rendite erzielt – unabhängig vom Einstiegszeitpunkt.