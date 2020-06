Gewinnen, wo andere verlieren mit einer Depotabsicherung

Wer in der Krise mit seinen Wertpapieren kein Geld verlieren will, sollte das Depot absichern. Herkömmliche Strategien haben den Nachteil, dass sie lediglich Verluste begrenzen. Mit der richtigen Strategie sowie einer Depotabsicherung ist sogar bei stark fallenden Kursen in Krisenzeiten eine positive Performance möglich.

Die Coronakrise hat an den Börsen weltweit für massive Kursverluste gesorgt. Der Dax etwa stürzte von Mitte Februar bis Mitte März von fast 13.800 Punkten auf rund 8.400 Punkte ab Mittlerweile erholt sich das Börsenbarometer wieder. Doch viele Depots sind seitdem zweistellig im Minus.