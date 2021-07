Diese Depotgebühren fallen bei der Geldanlage an

Zu den wichtigsten Gebühren gehören die Kontoführungs- und Ordergebühren. Die meisten Direktbanken und Neo-Broker verzichten auf Kontoführungsgebühren. Diese fallen üblicherweise bei Filialbanken aufgrund der höheren Verwaltungskosten an – unabhängig davon, ob Sie Wertpapiere handeln oder nicht. Junge Fintechs ohne Filialnetzwerk können die Kostenvorteile an ihre Kunden weitergeben. Auch fallen bei Low-Cost-Brokern seltener Negativzinsen auf die Guthaben im Verrechnungskonto an.

Noch relevanter als die Depotgebühren sind aus meiner Sicht die Orderkosten. Bei jedem Kauf und Verkauf fallen in der Regel sogenannte Transaktionskosten an. Je niedriger Ihre Anlagebeträge, desto stärker fallen diese Gebühren ins Gewicht. Wer 50 Euro investiert und dafür 5 Euro zahlt, verliert direkt 10 Prozent Rendite, die erst wieder kompensiert werden muss. Die Ordergebühren weichen zudem von Handelsplatz zu Handelsplatz ab. Die Spanne an Ordergebühren reicht von 1 Euro bis über 10 Euro. Wer im Jahr nur 15 Transaktionen vornimmt, kann also bis zu 135 Euro sparen. Geld, das mit einem Broker-Wechsel Ihnen gehört.

Welche Broker uns im Test mit einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugt haben, zeige ich Ihnen jetzt.

Die 3 besten Broker aus unserem Test

Unter die besten drei Brokern hat es keine einzige Filialbank geschafft. Scalable Capital *, Trade Republic * und die ING *-DiBa (Direktbank) gehören zu den Gewinnern. Sie alle überzeugten uns mit relativ geringen Depotgebühren und einer breiten Auswahl an kostenfreien ETF- und Aktien-Angeboten.

Trade Republic

Erst kürzlich sammelte das Berliner Fintech rund 900 Millionen Euro in einer Finanzierungsrunde ein. Damit gilt Trade Republic offiziell als wertvollstes Start-up in Deutschland. Was macht den Broker so attraktiv? Seine vergleichsweise günstigen und mitunter kostenlosen Angebote, sowie eine moderne Trading-App, die sehr einsteigerfreundlich ist.

Anleger können mehr als 7.500 internationale Aktien und ETFs handeln. Mittlerweile werden neben iShares auch Wertpapiere weiterer ETF-Anbieter angeboten. Über 2.500 Aktien und 1.500 ETFs können zudem „dauerhaft“ kostenlos bespart werden. Ob die Sparpläne wirklich für immer kostenlos bleiben, ist unklar – juristisch ist Trade Republic nicht an das Marketing-Versprechen gebunden. Auch der Handel mit Kryptowährungen ist seit dem Frühjahr möglich. Dazu zählen Bitcoin *, Ethereum, Litecoin und Bitcoin Cash – die Aufnahme weiterer Kryptowährungen ist geplant.

Scalable Capital

Scalable Capital ist nicht nur Deutschlands führender Robo-Advisor, sondern bietet seit 2020 auch einen Low-Cost-Broker mit attraktivem Gebührenmodell an. Als Kunde können Sie mehr als 1.500 ETFs, 4.000 Aktien und rund 3.300 Investmentfonds zu je 0,99 Euro bzw. in den „PRIME Broker“-Modellen (2,99 – 4,99 Euro pro Monat) sogar komplett kostenfrei als Flatrate handeln.

Auch Scalable Capital bietet einen Kryptohandel an. Sie können zu den gleichen Konditionen wie Wertpapiere Bitcoin, Ethereum und Litecoin kaufen und verkaufen.

ING-DiBa

Die ING-DiBa hat es als einzige Direktbank aufs Treppchen geschafft. Neben dem Depot erhalten Sie nämlich auch sämtliche Angebote einer Vollbank. Das macht es gerade für Menschen einfacher, die nicht zwischen mehreren Apps hin-und-her wechseln möchten. Über zehn inländischen Börsen und dem Direkthandel können rund 8.000 ETFs und Fonds gehandelt werden. Die ING bietet zusätzlich über 440 Aktien-, mehr als 720 ETF- und über 600 Fonds-Sparpläne ab einem Euro an.

Die Depotführung ist bei der ING-DiBa kostenfrei. Es fällt lediglich eine Ordergebühr von 4,90 plus 0,25 Prozent vom Kurswert pro Transaktion an. Unter den Direktbanken ist das Angebot demnach relativ günstig, im Vergleich zu den Low-Cost-Brokern hingegen wesentlich teurer.