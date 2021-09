Mega-Investition in Nachhaltigkeit: Top-Chancen für Anleger

Die Politik ist bereit, umfangreich in eine nachhaltige Infrastruktur zu investieren. Für Anleger bieten sich riesige Chancen in Sachen Nachhaltigkeit.

Es fließt in den nächsten Jahren sehr viel Geld in die Modernisierung und den Ausbau von Straßen, Häfen, in intelligente Stromnetze und in die energetische Sanierung von Gebäuden. Gleichzeitig geht der Trend zur Dekarbonisierung weiter. Investitionen in Mobilität und in CO2-neutrale Energien werden massiv ausgebaut. Von dem Geld profitieren viele Unternehmen.