Die Geldschwemme wird die Kurse von Aktien und ETFs hochspülen

Die Rezession ist endgültig da. Doch wie lange hält sie an, wann ist der nächste Aufschwung von Aktien und ETFs zu erwarten? Wird der Konjunktureinbruch in Form eines U, eines V oder vielleicht gar wie ein L verlaufen? Alles hängt davon ab, wie schnell die Pandemie unter Kontrolle gebracht wird.

Die Börsen blicken immer nach vorne. Daher werden wohl die nächsten Wochen entscheidend werden. Gehen die Neuerkrankungszahlen zurück oder müssen die Maßnahmen nachgebessert werden? Sobald es Anzeichen gibt, dass die westlichen Demokratien den Virus im Griff haben, können Konjunkturprogramme gestartet werden. Die Aktienmärkte werden dann schnell zur Gegenbewegung ansetzen.

Es wartet genügend Anlagegeld an der Seitenlinie. Auch sicher ist, dass wir uns immer näher japanischen Verhältnissen annähern, was die Verschuldung angeht. Nachhaltig steigende Zinsen dürften somit in noch viel weitere Ferne rücken.

Wenn alle nun angekündigten Stimulationen für die Wirtschaft umgesetzt werden, in Kombination mit den Anleihekäufen der Notenbanken, dann dürfte das eine mehrjährige positive Wirkung auf die Weltwirtschaft haben. Die Vermögenspreise werden davon profitieren. Die Vermögenspreisinflation kann weiter gehen. Die Frage ist nur, von welchem Niveau aus der Neustart beginnen wird.

Wie Anleger sich jetzt positionieren können