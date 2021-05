Luxus-Aktien im Aufwind

Die Luxus-Aktien profitierten zuletzt von der weltweiten Konjunkturerholung, dem Nachholbedarf der Kunden und dem fortschreitenden Erfolg im Kampf gegen die Pandemie. Nicht zuletzt stützte die Branche und die Aktien die erstarkte Nachfrage aus den Emerging Markets, allen voran aus China. In Asien erreichen jedes Jahr Millionen Menschen einen höheren Lebensstandard. Wer in der Mittelschicht angekommen, jung, gebildet ist und optimistisch in die Zukunft blickt, zeigt gerne, was er hat. Schicke Taschen, teure Schuhe und glitzernde Colliers stehen bei wohlhabenden Chinesen hoch im Kurs. LVMH hat dabei gleich mehrere Luxusmarken im Portfolio: Louis Vuitton, Kenzo, TAG Heuer, Bulgari, Dior und perlender Champagner von Pommery – die diversifizierte Aufstellung macht sich bezahlt. Zudem konnten die meistens Konzerne die Preise für Schmuck, Uhren und Taschen hochhalten oder erhöhen. Weitere Impulse resultierten aus Kostensenkungen und der zunehmenden Verlagerung des Geschäfts in die Onlinewelt.

Die Generation Z hat vergleichsweise geringe Hemmungen, hochwertige Marken im Internet zu bestellen. Damit dürfte sich die Verlagerung vom stationären Handel ins Netz weiter beschleunigen, mit entsprechend geringeren Kosten für Ladenmieten. Schon 2020 stieg der Anteil der Online-Käufe gegenüber 2019 von 12 auf 23 Prozent. Die unter 40-Jährigen werden Schätzungen zufolge bis 2025 für rund 60 Prozent der weltweiten Umsätze mit Luxusmarken sorgen.

Das Wachstum des Luxusmarktes dürfte in diesem Jahr Schätzungen zufolge zwischen zehn und 19 Prozent liegen. Das gleicht den Rückgang des Ebit, das im vergangenen Jahr um etwa 60 Prozent schrumpfte, zwar nicht voll aus, dennoch soll die Branche bereits 2022 wieder auf dem Niveau von 2019 sein. Angesichts eines erwarteten Marktwachstums von durchschnittlich etwa zehn Prozent werden Luxusaktien weiterhin attraktive Renditechancen eröffnen.

Über den Autor: Markus Zschaber

Markus Zschaber ist Geschäftsführender Gesellschafter der Dr. Markus C. Zschaber mbH in Köln.