Die Mischung macht es – ein ETF-Portfolio fürs ganze Leben

Hier erfahren Sie, wie Sie innerhalb weniger Minuten Ihr Geld sinnvoll anlegen. Ein Experte lüftet seinenVorschlag für ein ETF-Portfolio fürs ganze Leben.

Für viele Menschen kommt der Termin für eine Anlageberatung einem Zahnarztbesuch gleich. Deshalb haben Anleger häufig das Bestreben, dass nach einer Beratung alles erledigt sein sollte. Der Anlagebetrag soll möglichst sofort auf ein paar Anlagen verteilt werden, um die man sich nur noch wenig kümmern muss.

Eine günstige Variante für eine solche Anlagestruktur bieten Exchange Traded Funds (ETF). Ein Portfolio für einen Anleger, der seinen Lebensmittelpunkt in Europa hat, langfristig orientiert ist und nur eine geringe Produktanzahl einsetzen will, kann vereinfacht so aussehen.