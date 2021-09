Die Wahl steht an: Droht mit Scholz der Erbschaftssteuer-Hammer?

Die Deutschen haben die Wahl. Ein heißes Thema ist aus Anlegersicht die Erbschaftssteuer. Das denken die Spitzenkandidaten.

Der Bundestagswahlkampf hat sich auch zu einem Steuer-Wahlkampf entwickelt. CDU-Kandidat Armin Laschet schließt Steuererhöhungen und -senkungen schon mal kategorisch aus. SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz und Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock wollen Besserverdienende und Vermögende mehr belasten und dafür untere und mittlere Einkommen entlasten. In einem sind sich die Parteien in den Grundzügen einig: Die Erbschaftssteuer könnte nach der Wahl zumindest in Teilen auf den Prüfstand kommen.