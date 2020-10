Diese ETF-Portfolios von fintego sind auch in stürmischen Zeiten stabil

Das dritte Quartal hat sich trotz Pandemie gut entwickelt. Die Portfolios von fintego (► Zum Testbericht) sind allesamt im Plus. Was hinter dem Erfolg der Anlagestrategien steckt.

Auch im dritten Quartal konnten die internationalen Börsen an die kräftigen Kurszuwächse des vorangegangenen Quartals anknüpfen. Alle fintego-Anlageklassen haben das Quartal mit einem deutlichen Plus beendet. Trotz der in Teilen der Welt noch anhaltenden Pandemie-Welle ist die Weltwirtschaft auf dem Weg, sich schneller von der schwersten Rezession der Nachkriegszeit zu erholen als bislang erwartet.

Das honorierten die Börsen und übersprangen wichtige Marken wie die 13.000 Punkte beim Dax oder feierten neue Allzeithochs wie die Nasdaq im September. Unterstützend wirkten auch die massiven fiskalischen Maßnahmen sowie die superexpansive Geldpolitik der Notenbanken.