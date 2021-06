Das Geldinstitut will in Zukunft sowohl bei Neu- als auch bei Bestandskunden für ein Guthaben von über 50.000 Euro ein Verwahrgelt in Form eines Strafzins von 0,5 Prozent pro Jahr verlangen.

Grund dafür: Geschäftsbanken müssen derzeit einen Strafzins von ebenfalls 0,5 Prozent an die Europäische Zentralbank (EZB) zahlen, sofern sie zu viel Geld dort parken – und viele wälzen diese Kosten nun auf ihre Kunden ab.