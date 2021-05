Nicht nur auf die Dividende achten

Wichtig sind die Auswahl, Mischung und Streuung der richtigen Aktien. Denn nur nach der der einen Kennziffer Dividendenrendite zu selektieren ist ein grober Fehler. Neben der Dividendenrendite sollten Anleger auch auf die Historie schauen. Wer in vergangenen Krisen oder sogar Kriegen über viele Jahrzehnte durchgängig Dividende gezahlt hat, wird dies mit einer guten Wahrscheinlichkeit auch in Zukunft tun. Darüber hinaus sollte man sich anschauen, wie groß der Teil am Unternehmensgewinn ist der ausgeschüttet wird. Kann das Unternehmen nach Zahlung an die Aktionäre noch genug Kapital für Rücklagen, Investitionen, Forschung und Wachstum bereithalten? Oder sind die Dividenden auf Kante genäht und belasten das Unternehmen. Das permanente Zahlen von zu hohen Ausschüttungen an die Aktionäre kann auf Dauer zu einem großen und belastenden Faktor werden.

Grundsätzlich spricht wenig dagegen sich auf eine Dividendenstrategie zu fokussieren. Wer aber zu konzentriert nur eine Strategie verfolgt, der nimmt das Risiko in Kauf mit dieser einseitigen Ausrichtung -zu mindestens phasenweise- falsch aufgestellt zu sein. Es gibt am Markt eine sehr große Auswahl an entsprechenden ETFs. Ein gutes Basisinvestment kann hier ein Konzept auf den MSCI World Quality Dividend sein. Über 300 verschiedenen Unternehmen sind im Index. Neben der Dividendenrendite werden die Unternehmen auch anhand von Kennzahlen zur finanziellen Lage und nachhaltigen Dividendenzahlungen analysiert.

Über den Autor: Andre Koppers

Andre Koppers ist Geschäftsführer der Oberbanscheidt & Cie. in Kleve.