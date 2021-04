Luft nach oben ist noch in Branchen, die nicht direkt mit dem Thema Klima in Verbindung gebracht werden. Dazu gehört die Landwirtschaft. Bidens Ergrünung soll in der US-Landwirtschaft Spuren hinterlassen. Die Hersteller von Maschinen und die Landwirtschaftsbanken, die in den USA traditionell stark in der Finanzierung der Farmer sind, werden gewinnen. Roboter werden Einzug halten und die Felder bestellen. Grün ist, das Unkraut zu zupfen, statt es wegzuspritzen.

Erhebliche grüne Reserven gibt es am Bau. Die USA sind in mancherlei Hinsicht immer sehr lässig bis nachlässig gewesen, wenn es um Immobilien geht. Dämmung? Heizung? Stabilität? Der Schnee in Texas in diesem Winter hat die Mängel aufgezeigt. Bidens Programme sollen Abhilfe schaffen. Firmen mit dem entsprechenden Know-how werden gefragt sein, als Berater wie als Ausführende. Manche sitzen in Asien, viele mit der zusätzlichen Öko-Expertise in Europa.

Für Investoren tut sich ein reiches Füllhorn an Möglichkeiten auf. Zumal zusätzlich eine große Schar interessanter junger Startups in den Markt der CleanTech dringt. Nicht alle davon sind investierbar. An der Börse werden in den kommenden Jahren aber immer mehr von ihnen zu finden sein.

Uwe Zimmer ist Finanzexperte aus Köln.