EU-Green-Deal – ein neues geologisches Zeitalter beginnt

Im Dezember 2019 wurde der europäische grüne Deal beschlossen. Das Konzept sieht vor, durch Maßnahmen in den Bereichen Energie, Handel, Industrie, Verkehr & Transport etc. die EU bis zum Jahr 2050 (mittlerweile ist schon 2045 im Gespräch) klimaneutral zu machen.

Um dieses ambitionierte Ziel zu erreichen hat die EU ein Hilfspaket geschnürt, das in den kommenden Jahren 250 Milliarden Euro in die Märkte pumpen soll. Man kann sich also vorstellen, wie interessiert Unternehmen sind, von diesem großen Kuchen ein Stück zu erhalten. Aber auch die Kapitalmärkte, wie auch die Finanzmarktteilnehmer haben eine enorme Macht, indem sie gezielt Finanzströme in Branchen und Unternehmen lenken, die sich besonders mit ökologischen und sozialen Aspekten befassen.