Experte mahnt jetzt: Die Tech-Stars bekommen Gegenwind

Politik will Macht der Tech-Giganten brechen

In den USA stehen den Unternehmen sehr bald Steuererhöhungen ins Haus. Die Corona-Kosten und die enormen staatlichen Hilfsprogramme müssen schließlich bezahlt werden. Da ist es durchaus probat, die größten Profiteure in höherem Maß daran zu beteiligen. Interessant ist auch, wie die Politik die Macht der Tech-Giganten zu brechen versucht: In USA haben 40 Staaten Klage gegen Facebook wegen Machtmissbrauchs eingereicht. In China hat die Regierung den weltweit größten Börsengang aller Zeiten der Alibaba-Tochter Ant Group im November 2020 untersagt.