US-Präsident Joe Biden ist nun im Amt. Die Experten von PGIM Fixed Income sind überzeugt: Bidens Wirtschaftspläne treiben die BIP-Prognosen nach oben. Ein Kommentar:

In den USA stellen die Aussichten auf ein zusätzliches Fiskalpaket ein Aufwärtsrisiko für unsere BIP-Prognose von 4,5 Prozent für 2021 dar, und wir werden sie in den kommenden Tagen wahrscheinlich in den mittleren Fünf-Prozent-Bereich anheben. Wir gehen davon aus, dass das von der Biden-Administration vorgeschlagene Fiskalpaket im Falle seiner Verabschiedung kleiner ausfallen wird als die vorgeschlagenen 1,9 Billionen US-Dollar, möglicherweise in einer Größenordnung von 500 Milliarden bis einer Billion US-Dollar. Die potenzielle Aufwärtskorrektur des BIP fällt auch mit den lockersten finanziellen Bedingungen seit mindestens 1990 zusammen, gemessen am Goldman Sachs U.S. Financial Conditions Index.