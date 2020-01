finvesto schenkt Anlegern Transaktionsentgelte beim ETF-Kauf

Auch abgesehen solcher Aktionen ist finvesto eine gute Wahl für Privatanleger. Denn dort können diese bereits ab einer Sparrate von zehn Euro aktiv werden und es gibt im Gegensatz zu anderen Banken grundsätzlich auch kein Minimum-Entgelt. Insofern ist bei finvesto die Eintrittsbarriere denkbar niedrig. Denn auch kleine Summen können über Jahre und Jahrzehnte zu einem beträchtlichen Vermögen anwachsen. Das gilt vor allem, da sich die Sparplanhöhe jederzeit flexibel anpassen lässt. Es gibt keine vorgeschriebenen Laufzeiten oder Kündigungsfristen zu beachten. Flexibel sind aber Anleger nicht nur in Sachen Einzahlhöhe, auch beim Intervall zeigt sich finvesto kulant. So haben diese die Wahl, ob sie ihren Sparplan monatlich, vierteljährlich oder jährlich besparen möchten. Die Depotführung fällt im Übrigen viel geringer aus als das etliche Kunden einer konventionellen Filialbank gewöhnt sein dürften. Die Depotführung beläuft sich mit einem Fonds/ETF auf überschaubare 15 Euro. Das sind also günstige 1,25 Euro im Monat. Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren entfällt das Depotführungsentgelt. Außerhalb der beschriebenen Aktion fällt beim ETF-Kauf über finvesto lediglich ein Transaktionsentgelt von 0,20 Prozent an.



Kosten

Service

AngebotKostenService Finvesto bietet dem Sparer ein sehr breites Produktangebot verbunden mit niedrigen Gebühren und einem umfangreichen Serviceangebot. Mit über 800 sparplanfähigen ETFs liegt die Bank auf den Spitzenplätzen im Bereich Angebot. Für Sparplanausführungen werden nur günstige 0,20 Prozent Gebühren vom Kurswert fällig. Die Mindestsparrate beträgt geringe 10 Euro. Allerdings wird ein Depotführungsentgelt fällig. Bis 30.06.2020 sind im Rahmen einer Aktion alle ETFs vom Transaktionsentgelt befreit. Gesamtnote 4.5 de.extraetf.com

Sparplan und Einmalzahlungen

Beim langfristigen Vermögensaufbau ist Geduld gefragt. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass die Zeit auf der Seite langfristiger und möglichst breit streuender Anleger steht. Nutzen Sie dazu Aktionen wie die von finvesto, um den Vermögensaufbau in Schwung zu bekommen. Ein monatlicher ETF-Sparplan hilft bei der konsequenten Umsetzung und nimmt den häufig schädlichen Faktor der Emotion aus dem Spiel. Selbstverständlich können Anleger auch immer wieder nachkaufen, wenn etwa höhere Einnahmen dem Girokonto zugeflossen sind. Sowohl für Sparpläne als auch für Einmalanlagen finden Privatanleger in finvesto einen soliden und günstigen Anbieter.

Risikohinweis:

Eine Investition in Fonds sowie ETFs unterliegt bestimmten Risiken. Als mögliche Risiken kommen Kursschwankungs- und Kursverlustrisiken, Bonitäts- und Emittentenrisiken, Wechselkurs- oder Zinsänderungsrisiken in Betracht. Diese Risiken können einzeln und kumuliert auftreten. Erfahrungen, Preise und Auszeichnungen garantieren keinen Erfolg.