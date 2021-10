Ganz einfach in Rohstoffe investieren – und so geht es

Eine Investition in Gold und Rohstoffe ist bei großen Krisen oder einer hohen Inflationserwartung als Depotbeimischung grundsätzlich sinnvoll. In den letzten 20 Jahren war die Rendite von Rohstoff-ETFs jedoch gering, in einigen Zeiträumen sogar negativ. Zudem mussten hohe Schwankungen (Volatilität) in Kauf genommen werden. Ein Investment in Rohstoffe gilt deshalb als risikoreich. Durch ihre historisch negative Korrelation, also der unabhängigen Entwicklung zu Aktienkursen, können Rohstoffe einen Beitrag zur Portfoliostreuung ( Diversifikation ) leisten.

Für den Privatanleger sind Rohstoffe aufgrund der Lagerkosten nicht direkt physisch investierbar, eine Ausnahme bilden dabei die Edelmetalle. Für die Anlage in physisches Gold stehen die Anlagen Xetra Gold (WKN: A0S9GB) und Euwax Gold (WKN: EWG0LD) zur Verfügung. Streng genommen handelt es sich zwar rechtlich um Schuldverschreibungen und nicht um Fonds.

Durch die physische Besicherung (das Gold wird entsprechend des Fondsvolumens gekauft und verwahrt), wird ein ähnlicher Status erreicht. Zudem sind der Kauf und Verkauf bequem und kostengünstig über ein Wertpapierdepot möglich. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass die steuerliche Begünstigung wie beim Direktbesitz gilt, sodass Kursgewinne nach einem Jahr Haltedauer steuerfrei bleiben.

Tipp: Hier finden Sie ETPs auf Rohstoffe.

Die Investition in die Preisentwicklung von Rohstoffen erfolgt in der Regel über Terminmärkte mittels Terminkontrakten und Futures. In Rohstoff-Indizes findet sich meist ein Mix daraus auf verschiedene Rohstoffe. Eine Investition in Rohstoff-Futures-Indizes (Termingeschäfte) ist über Rohstoff-Indexfonds (ETFs) möglich.

Darauf setzen die Profis

Viele Vermögensverwalter setzen im Rohstoff-Bereich auf den Bloomberg Commodity Index oder entsprechende ETFs wie den iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (WKN: A2DK6R) oder auf den Lyxor Commodities Thomson Reuters/ CoreCommodity (WKN: LYX0Z2). Eine Alternative bietet der BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll (WKN: A2AE6P), der eine hohe Diversifikation und Steueroptimierung aufweist.

Nachhaltigkeit bei Rohstoffen?

Das Thema Nachhaltigkeit ist bei Rohstoff-Investments angekommen. Indizes und somit die investierenden ETFs decken dabei nur die Rohstoffgruppen Energie, Industriemetalle und Edelmetalle ab. Ausgeschlossen sind hingegen die Gruppen Agriculture – also Agrarrohstoffe –, und Livestock, also Nutztiere. Viele nachhaltig orientierte Anleger betrachten insbesondere die Anlage in Lebensmittel mit Skepsis. Der Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture (WKN: A2DPAK) stellt hier ein Angebot dar.

Über den Autor: Mathias Lebtig

Mathias Lebtig ist geschäftsführender Gesellschafter der FP Asset Management GmbH in Freiburg.