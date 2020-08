Gefallene Engel bieten eine Anlagechance für die Zukunft

Sogenannte Fallen Angels, also gefallene Engel, sind Unternehmensanleihen mit einst guter Bonität, die jedoch herabgestuft wurden. Nicht selten kehren sie aber schon bald wieder zu alter Stärke zurück. Mit einem Anleihen-ETF von VanEck können Anleger ganz einfach darauf setzen.

Eine besonders geglückte Geldanlage ist es, günstig zu kaufen und teuer zu verkaufen bzw. dann zu halten. Die Sorgenkinder von heute sind in vielen Fällen die Gewinner von morgen, da sie für Anleger plötzlich wieder interessant erscheinen können. Wenn Bewertungen – oft auch Ratings genannt – von Unternehmen herabgestuft werden, kommt es häufig zu entsprechenden Kursverlusten.

Gefallene Engel

Den Markt ständig nach solchen Unternehmen zu analysieren ist aufwendig und am Ende doch auch riskant. Hier kommt der Charme des VanEck Vectors Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF (WKN: A2JEMG) (Fallen-Angels-ETF) ins Spiel. Denn dieser ist so konzipiert, dass er versucht, die daraus resultierenden Chancen für den Anleger zu nutzen. Gefallene Engel, auch Fallen Angels genannt, sind Emittenten, die bei Emission ein Investmentgrade-Rating hatten und dieses während der Laufzeit der emittierten Anleihe verloren haben – gefallene

Engel eben. Die Investmentgrade-Einstufung steht für eine gute Bonität, die bei

Fallen Angels jedoch zumindest vorübergehend nicht mehr besteht. Die Unternehmen werden dann in aller Regel zumindest für kurze Zeit abgestraft, da etwa institutionelle Anleger, sei es aus Vorsicht oder weil sie es aufgrund interner Richtlinien so handhaben müssen, erst einmal die Position abstoßen.

Möglicher günstiger Einstieg

Unternehmen, die einst für jahrelanges solides Haushalten bekannt waren, rücken nach dieser Herabstufung nicht selten wieder auf die Beobachtungslisten etlicher Investoren.

Rückkehr zur wahren Bewertung

Die Idee hinter dem vorgestellten ETF: Die mögliche kurzfristige Preisverzerrung kann dem Portfolio Auftrieb geben, wenn jene Unternehmen wieder ihr wahres Bewertungsniveau erreichen. Der Bewertungstiefpunkt wird bei gefallenen Engeln oftmals rund sechs Monate nach der Rating-Herabstufung markiert. Im Anschluss setzt häufig die Erholung ein. Das geschieht dann oft bis hin zum ursprünglichen Niveau. Der Gewinn des Anlegers liegt damit in der kurzfristigen Verzerrung der Bewertung. Mit anderen Worten: Sie hätten dann ein Schnäppchen gemacht, welches sich dann später als Engel erweist.

Was bieten Fallen Angels im Vergleich zu High-Yield-Indizes?

Mit dem Investmentkonzept des VanEck Vectors Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF hat VanEck einen Anlagestil als ETF umgesetzt, der zuvor nur aktiven Fondsmanagern vorbehalten war. Er basiert auf dem ICE BofAML Global

Fallen Angel High Yield Index (HWFA), der die Performance von nternehmensanleihen abbildet, die zum Zeitpunkt ihrer Emission mit einem durchschnittlichen bonitätsrating von Investment Grade eingestuft wurden, seitdem jedoch auf non-Investment Grade (High Yield) herabgestuft wurden. Der Index bietet Zugang zu Unternehmensanleihen auf US-Dollar, Kanadischen Dollar, Britisches Pfund Sterling und Euro. Bei Fallen Angels handelt es sich oftmals um Anleihen großer angesehener Unternehmen, wie ein Blick in die Top-10-Positionen zeigt. Doch Vorsicht: Bei all den Chancen kann es sein, dass sich einige der so ausgewählten Wertpapiere nicht mehr erholen.

Über den Fallen-Angel-ETF

Selbst im aufgrund von Corona schwierigen Börsenjahr 2020 hat der thesaurierende Fallen-Angel-ETF von VanEck etwas zulegen können. Seit Auflage im März 2018 beträgt das Plus vor Kosten knapp 21 Prozent (Stand: 01.07.2020). Das entspricht zum 1. Juli 2020 einer durchschnittlichen Jahresrendite von immerhin 8,65 Prozent.

So setzt sich der ETF zusammen

Auf Länderebene stellen die USA als größter Kapitalmarkt der Welt mit etwa 43 Prozent das Schwergewicht dar. Dahinter folgen derzeit mit rund 14 Prozent Mexiko und Italien mit knapp neun Prozent. Das mit Abstand häufigste Bonitätsrating ist im ETF aktuell BB. Diese Stufe macht Anfang Juli knapp 81 Prozent aus. Dahinter rangieren BBB (11,0 Prozent) und B (6,2 Prozent). Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt. Doch gerade kurze und mittlere Laufzeiten sind im ETF besonders häufig vertreten.

Risikohinweis:

