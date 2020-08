Gold: Warum der Goldpreis jetzt auf 2700 Dollar steigen kann

Gold vor neuem Rekord?

Maßgeblich für die Entwicklung des Goldpreises sei außerdem die weltweite Geldpolitik. „Es ist zu erwarten, dass die Zentralbanken ihre inflationäre Geldpolitik fortsetzen, und dass die dadurch anschwellenden Geldmengen die Güterpreise in die Höhe treiben“, sagt Polleit. Der Experte gibt daher eine klare Prognose. „Die Wahrscheinlichkeit, dass der Preis für das Edelmetall in den kommenden Monaten weiter ansteigt, ist aus unserer Sicht sehr groß.“ Sprich: Der nächste Rekord liegt zum Greifen nahe.

Thorsten Polleit hält einen Anstieg auf 2.700 US-Dollar spätestens im Jahr 2021 für möglich. Das entspricht einem Potenzial von mehr als 30 Prozent vom aktuellen Niveau aus. Auch die Preise anderer Edelmetalle wie Silber und Palladium dürften laut Polleit weiter anziehen.

Anleger können mit Xetra-Gold an der Entwicklung des Goldmarktes partizipieren. Der kostengünstige Handel in Verbindung mit der Möglichkeit der physischen Auslieferung macht diese Anlageform besonders attraktiv. Xetra-Gold wird wie ein Wertpapier gehandelt. Mit dem Erlös aus der Emission von Anteilen erwirbt die Emittentin Gold in physischer Form sowie in begrenztem Umfang Buchgoldansprüche. Das Edelmetall wird in physischer Form für die Emittentin von der Clearstream Banking AG, einer 100-prozentigen Tochtergesellschaft der Deutsche Börse, in ihren Tresoren in Frankfurt verwahrt.