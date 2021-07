Halbjahresausblick von Invesco: Aufschwung mit kurzfristigem Inflationsschub

Invesco: Wirtschaftswachstum wird kontinuierlich steigen

Im Basisszenario beschleunigt sich das globale Wachstum mit dem Wiederhochfahren der Wirtschaft in allen Teilen der Welt bis zum Ende des ersten Quartals 2022, dann verliert es an Fahrt, soll aber deutlich über Trend bleiben. Mit dem Anstieg der Ausgaben dürfte auch die Inflation anspringen. Die Invesco-Experten rechnen jedoch nur mit einem kurzfristigen Inflationsschub. Darauf folgt eine Mäßigung auf ein höheres Niveau als vor der Pandemie, aber nicht so hoch, dass die Zentralbanken einschreiten müssten. Längerfristig, so die Experten, werde die Inflation durch die demographische Entwicklung und Innovationen in Schach gehalten.

Ein wesentlicher Faktor für ihre Beurteilung sind die Stimulusmaßnahmen, mit denen Regierungen und Zentralbanken auf die Krise reagiert haben. „Länder rund um die Welt haben große fiskalische Hilfspakete geschnürt, um ihre Wirtschaft durch die Krise zu bringen – ihr Volumen übersteigt alles während der globalen Finanzkrise Gesehene. Die regional unterschiedlich hoch ausfallenden Ausgaben lassen jedoch auch eine unterschiedliche Wachstumsdynamik erwarten“, so Dr. Stein.

Im Zuge der Wachstumserholung und höheren Inflation nach dem Ende der Lockdowns dürften die Anleiherenditen steigen. Durch die Umstellung auf eine flexible Steuerung der Inflation rund um ein durchschnittliches Inflationsziel werde sich die US-Notenbank jedoch vermutlich mit Zinserhöhungen zurückhalten, um den Renditeanstieg zu begrenzen und die Erholungsphase zu verlängern. Dadurch dürfte der US-Dollar kurzfristig unter Druck stehen, wovon Rohstoffe profitieren sollten.

USA führt Wachstumserholung an

Dank ihrer erfolgreichen Impfkampagne dürften die USA die weltweite Wachstumserholung anführen, während das Wachstum in China etwas an Dynamik verliert. Großbritannien und die Eurozone werden der Erholung in den USA voraussichtlich rasch folgen, die Schwellenländer mit größerer Verzögerung. Angesichts der Art dieser Krise und der Treiber dieses Aufschwungs – hochwirksame Impfstoffe, Nachholbedarf, erhöhte private Ersparnisse in mehreren Ländern, eine sehr akkommodierende Geldpolitik und erhebliche fiskalische Anreize – sollten letztlich alle Länder vom Aufschwung erfasst werden. Einige Industrieländer möchten ihre fiskalischen Stimulusmaßnahmen für eine nachhaltige, inklusivere und stärker am Kreislaufprinzip orientierte Neuausrichtung ihrer Wirtschaft nutzen.

Die Invesco-Experten rechnen mit einem Rückgang der Marktvolatilität in allen Anlageklassen und einer Outperformance zyklischerer Regionen, Branchen und Anlagestile. Die fiskal- und geldpolitischen Stimulusmaßnahmen werden weiter für gute Unterstützung von Risikoanlagen sorgen und damit auch für eine Outperformance von Aktien gegenüber Anleihen. Im Aktienbereich werden Nebenwerte und Value-Titel bevorzugt, da ihr Makro-Modell eine Outperformance der Faktoren „Size“ und „Value“ in Erholungsphasen signalisiert. Aufgrund des weltweiten Aufschwungs, lockerer Finanzierungsbedingungen und eines schwächeren Dollars könnten Schwellenländeraktien besser abschneiden als Industrieländeraktien.

Von Kreditanlagen und Hochzinsanleihen wird eine bessere Performance erwartet als von Staatsanleihen. Die Fundamentaldaten stützen US-amerikanische und europäische Hochzinsanleihen. Die Spreads sind jedoch bereits extrem eng. Das erhöht das Risiko einer möglichen Spreadausweitung. Bank Loans werden durch starke Kreditfundamentaldaten gestützt und könnten dank ihrer variablen Verzinsung von steigenden Zinsen profitieren.