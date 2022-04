Halbleiter-Aktien: Die Zukunft braucht Chips

Der Mangel an Chips war über Monate eines der wichtigsten Themen der Autobranche. Mittlerweile scheint das Schlimmste abgewendet und die Versorgung zumindest vorübergehend gesichert zu sein.

Dass sich daher die Chip-Werte an der Börse gut entwickelt haben, überrascht nicht wirklich. Doch wer angesichts dieser Dynamik glaubt, der Zug rund um Chip-Werte sei bereits abgefahren, täuscht sich gewaltig.

Chip-Werte gelten als zyklisch und sind damit anfällig für steigende Zinsen. Dass die Zinsen zunächst in den USA und bald in der Eurozone steigen werden, ist sehr wahrscheinlich. Der Aktienmarkt hat das bereits vorweggenommen und Chip-Werte abgestraft. Dabei ist die Branche zukunftssicher und die Geschäftsmodelle so überzeugend, dass Halbleiter-Hersteller auch bei höheren Zinsen problemlos Möglichkeiten finden, sich zu finanzieren. Die jüngsten Kursreaktionen waren also eher ein Reflex und weniger eine rationale Folge potenziell steigender Zinsen.