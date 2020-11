HANetf verwaltet mehr als 750 Millionen US-Dollar an Kundengeldern

HANetf hat in diesem Jahr ein Wachstum von über 1000 Prozent hingelegt. Mittlerweile betreut das Unternehmen mehr als 750 Millionen US-Dollar. Was sind die Gründe für den Erfolg?

HANetf, Europas erster „White Label“-Emittent von ETFs, betreut mittlerweile mehr als 750 Millionen US-Dollar an Kundengeldern. Das Unternehmen gab bekannt, dass der Betrag zum 6. November 2020 überschritten wurde. Dies stelle einen weiteren Meilenstein für die HANetf-Plattform dar, die ihr Vermögen seit Anfang des Jahres um über 1000 Prozent gesteigert hat.

„Das Wachstum in diesem Jahr ist weitgehend auf die Entwicklung innovativer neuer Produkte für Märkte zurückzuführen, die das Interesse und die Phantasie europäischer Investoren wecken“, sagt Hector McNeil, Co-CEO von HANetf. Zu den neuen Fonds in diesem Jahr gehört unter anderem der einzige Gold-ETC in Europa, der Gold bei einer staatlichen Münzanstalt und nicht bei einer Bank verwahrt. Der ETF-Anbieter hat zudem das weltweit erste börsengehandelte Bitcoin-Produkt mit Clearing über eine zentrale Gegenpartei im Sortiment.

Es gibt zudem eine Vielzahl thematischer ETFs, unter anderem den ersten europäischen ETF für Cannabis, Europas ersten ETF für 5G- und digitale Infrastruktur, ein Midstream-Energie-ETF sowie den weltweit ersten Shariah-konformen, global aktiven ETF für Aktien.