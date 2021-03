In Immobilien zu investieren hat sich in den vergangen Jahren fast zu einer Art „Volkssport“ entwickelt. Doch die Preise haben mittlerweile ein so hohes Niveau erreicht, dass die vermeintlich risikolose Rendite in Gefahr gerät. Wo Immobilien einen hohen Anteil am Gesamtvermögen ausmachen, sollte über eine Neu-Justierung des Anlagemix nachgedacht werden, um so genannte Klumpenrisiken zu reduzieren.

Es gibt immer wieder Situationen, in denen wir als Vermögensmanager auf das sogenannte Rebalancing zurückgreifen – eine Umschichtung von Anlagen zur Wiederherstellung der ursprünglichen Aufteilung. Dies wird notwendig, wenn sich beispielsweise ein Wertpapier deutlich besser entwickelt hat als andere und mittlerweile einen höheren Anteil am Gesamtvermögen ausmacht. Durch das Rebalancing werden Gewinne mitgenommen und Klumpenrisiken weitgehend vermieden.